Viola come il mare 2, l'ultima puntata in streaming

La sesta e ultima puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

L'ultima puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity. Durante il sesto episodio è giunto il momento di tirare le fila: cosa succederà tra Viola e il padre? E tra Viola e Francesco?

Nel video qui sopra, potete vedere l'ultima puntata della serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, ma tutta la stagione completa di Viola come il mare 2 è già disponibile su Mediaset Infinity.

Dal 3 maggio, Viola come il mare 2 va inoltre in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Viola come il mare 2, la trama dell'ultima puntata

Viola fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l'uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sarà facile.

Un omicidio sconvolge la vita di Turi: lui si dichiara colpevole, ma sarà davvero così? Demir farà di tutto per aiutare l'amico e capire cos'è successo. Tamara deve fare i conti con il corteggiamento di Raffaele.

Viola rivela a Demir di avere finalmente trovato quel padre che aveva tanto cercato, che le ha confidato di conoscere delle importanti questioni che coinvolgono lo stesso Demir e che vorrebbe parlargli. Cosa saprà?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE