Zoe Cristofoli mostra il pancione all'ottavo mese

Zoe Cristofoli, la compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez, condivide nelle storie di Instagram una foto in cui mostra il pancione. Zoe e Theo sono già genitori di Theo Junior, nato il 7 aprile 2022. A novembre 2024, l'influencer aveva condiviso sui social il video del gender reveal nel quale annunciava di essere in attesa di una femmina.

Il filmato era stato accompagnato da una tenera didascalia: "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima! Qualcuno ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario, infatti si vede che quasi svengo. E ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute. Ti aspetto vita mia".

Pochi giorni fa, la futura mamma bis aveva condiviso con i suoi follower l'ecografia di "Baby C", il soprannome con cui chiama la bambina in arrivo. Lo scorso gennaio, Zoe Cristofoli aveva parlato di un problema avuto in gravidanza: "Sono stata colpita da un batterio tossico".