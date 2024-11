William e Kate, ladri irrompono nella tenuta del castello di Windsor

Instagram: @princeandprincessofwales

Nella notte di domenica 13 ottobre, poco prima della mezzanotte, due uomini con il volto coperto hanno sfondato un cancello del Castello di Windsor, vicino all'Adelaide Cottage, residenza del principe William, della principessa Kate e dei loro figli George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni . L'intrusione sarebbe avvenuta con un camion rubato, utilizzato per abbattere la barriera e raggiungere la Shaw Farm, dove i malviventi avrebbero rubato un pick-up Isuzu nero e un quad rosso.

Secondo Hello Magazine, nonostante l'immediato scattare degli allarmi, l'entità dell'incidente sarebbe stata compresa solo dopo la distruzione del cancello, situato lungo un percorso frequentemente usato dai principi del Galles.

La polizia della Thames Valley avrebbe confermato il furto e avviato un’indagine, ma al momento non sarebbero stati effettuati arresti. Al momento dell'incidente, sembra che William e Kate stessero nella loro residenza, mentre Re Carlo, che ha recentemente compiuto 76 anni, si trovava in Scozia e la Regina Camilla era in India per impegni ufficiali.

Si tratta di un anno particolarmente impegnativo per la famiglia reale: Kate ha concluso la chemioterapia per un tumore diagnosticato dopo un intervento all'addome, mentre Re Carlo ha ricevuto una diagnosi di tumore alla prostata dopo una procedura medica.

Entrambi sono però tornati agli impegni ufficiali. Il sovrano ha ripreso le udienze a Buckingham Palace, mentre Kate ha partecipato al suo primo evento pubblico post-terapia, affiancando William per incontrare le famiglie colpite dall’agguato di Southport dello scorso luglio.