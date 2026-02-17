Virginia Mihajlović, la foto del figlio Leone Siniša con la nonna Arianna: "Troppo amore"

Virginia Mihajlović pubblica su Instagram una foto che immortala un tenero momento nonna nipote. Protagonisti del ritratto in bianco e nero il figlio Leone Siniša - avuto nel 2024 con il marito Alessandro Vogliacco - e la mamma Arianna Rapaccioni. "Troppo amore", scrive Virginia Mihajlović a corredo dello scatto condiviso sulle sue storie.
Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, Virginia Mihajlovic ha presentato i figli Violante (2021) e Leone Siniša (2024), nati dal matrimonio con Alessandro Vogliacco. La figlia di Siniša Mihajlovic e Arianna Rapaccioni ha parlato del fatto che in futuro vorrebbe allargare ancora la famiglia. "Avendo avuto tanti fratelli, so cosa significa avere l'appoggio di un fratello o di una sorella. È stato importante per me in un periodo difficile, ma anche nei periodi belli. Un fratello arricchisce qualsiasi cosa. E vorrei regalare a Violante e Leone la stessa gioia che i miei genitori hanno regalato a me", ha raccontato Virginia a Silvia Toffanin.
Virginia Mihajlović è la figlia di Arianna Rapaccioni e di Sinisa Mihajlović, scomparso per una leucemia nel 2022. La figlia dell'allenatore è convolata a nozze con Alessandro Vogliacco, calciatore, nel 2023 in Puglia.
La coppia, che sta insieme da otto anni, ha avuto la prima figlia, Violante, il 28 ottobre del 2021 e tre anni più tardi la loro famiglia si è allargata con l'arrivo del piccolo Leone Sinisa.
Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva parlato del marito: "Alessandro è una persona dolcissima e come papà altrettanto. Abbiamo avuto Violante quando eravamo due ragazzini. Alessandro era un papà giovane e molto impacciato, quindi c'è voluto del tempo. Ora è bravissimo".