Virginia Mihajlović, la foto del figlio Leone Siniša con la nonna Arianna: "Troppo amore"

FAMIGLIA 17 febbraio 2026

Virginia Mihajlović condivide sui social uno scatto che immortala un tenero momento nonna nipote

Arianna Mihajlović e il piccolo Leone Sinisa

Virginia Mihajlović pubblica su Instagram una foto che immortala un tenero momento nonna nipote. Protagonisti del ritratto in bianco e nero il figlio Leone Siniša - avuto nel 2024 con il marito Alessandro Vogliacco - e la mamma Arianna Rapaccioni. "Troppo amore", scrive Virginia Mihajlović a corredo dello scatto condiviso sulle sue storie. Virginia Mihajlovic presenta a Verissimo i figli Violante e Leone Siniša