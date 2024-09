Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco sono diventati genitori del piccolo Leone Sinisa

"Un supereroe come suo nonno", ha scritto Arianna Rapaccioni Mihajlović, nonna del piccolo

Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco sono diventati genitori per la seconda volta. "È nato Leone Sinisa Vogliacco", ha scritto il papà del piccolo in una storia pubblicata sui social, aggiungendo poi una dedica speciale alla moglie, accompagnata da un cuore rosso: "Grazie amore sei una forza della natura".

Una gioia condivisa anche da nonna Arianna Rapaccioni Mihajlović, mamma di Virginia, che su Instagram ha pubblicato due scatti del bebè accompagnati da queste dolci parole: "È nato Leone Sinisa... Un Supereroe come Suo Nonno".

Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco sono già genitori della piccola Violante, la loro primogenita nata nel 2021.

A giugno la coppia ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio scambiandosi dolci parole sui social. "Sei l'angelo speciale che Dio mi ha voluto regalare per far sì che questo cammino chiamato vita fosse un po' meno difficile, e non posso che ringraziare ogni giorno il destino, perché una persona così nella mia vita la sognavo da piccola a occhi chiusi, e oggi invece sei il mio sogno a occhi aperti", aveva scritto Virginia sui social a corredo di alcune foto delle nozze.

Virginia Mihajlović e l'amore per il marito Alessandro Vogliacco e la loro famiglia a Verissimo

Virginia Mihajlović, ospite a Verissimo, aveva condiviso il suo amore per il marito Alessandro Vogliacco.

"Alessandro è un papà dolcissimo. Abbiamo avuto Violante da ragazzini, quando sono rimasta incinta avevo 22 anni e ora ne ho 26".

"All'inizio Alessandro era molto impacciato, perché era un papà giovane, adesso è un padre bravissimo", aveva raccontato Virginia Mihajlović a Silvia Toffanin.