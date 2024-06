Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco festeggiano il primo anniversario di matrimonio

"Farò tutto il possibile per far sì che questo amore duri in eterno", ha scritto Virginia Mihajlović sui social al marito

Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio scambiandosi dolci parole sui social.

"Tu mi hai salvata da tutte le cose da cui potevo essere salvata. Nessuna parola sarebbe all'altezza per descrivere ciò che sei stato e sei per me. Sei l'angelo speciale che Dio mi ha voluto regalare per far sì che questo cammino chiamato vita fosse un po' meno difficile, e non posso che ringraziare ogni giorno il destino, perché una persona così nella mia vita la sognavo da piccola a occhi chiusi, e oggi invece sei il mio sogno a occhi aperti", ha scritto Virginia a corredo di alcune foto delle nozze.

"Un anno fa, ci promettevamo eterno amore, e ti prometto che farò sempre tutto il possibile per far sì che questo amore duri in eterno, ma credimi, non sarà difficile. Ti amo per sempre", ha aggiunto la figlia di Sinisa Mihajlovic.

Alessandro Vogliacco, invece, ha condiviso su Instagram un video del giorno delle nozze, accompagnato da un cuore e da queste parole: "Una giornata che non dimenticheremo mai! Con te ho imparato a condividere, ad amare e a comprendere, ringrazierò sempre il signore per averti portata nella mia vita".

Virginia Mihajlović e l'amore per il marito Alessandro Vogliacco e la loro famiglia a Verissimo

Virginia Mihajlović, ospite a Verissimo, aveva condiviso il suo amore per il marito Alessandro Vogliacco, con il quale ha avuto la Violante ed è in attesa del secondo figlio Leone Sinisa.

"Alessandro è un papà dolcissimo. Abbiamo avuto Violante da ragazzini, quando sono rimasta incinta avevo 22 anni e ora ne ho 26".

"All'inizio Alessandro era molto impacciato, perché era un papà giovane, adesso è un padre bravissimo", aveva raccontato Virginia Mihajlović a Silvia Toffanin.