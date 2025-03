Virginia Mihajlović condivide sui social una dolce dedica al marito Alessandro Vogliacco per gli 8 anni d'amore

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco

Virginia Mihajlović festeggia otto anni d'amore con il marito Alessandro Vogliacco, contando sia il periodo da fidanzati sia quello da marito e moglie. I due si sono infatti sposati nel 2023 in Puglia, quando erano già genitori di Violante, nata nel 2021. Una ricorrenza che Virginia celebra condividendo sui social un tenero scatto insieme al marito, in cui si legge: "Otto anni che non desidero nient’altro che te".

I genitori di Virginia Mihajlović sono Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlović, scomparso a causa di una leucemia nel 2022. Con Alessandro Vogliacco Virginia ha avuto anche il figlio Leone Sinisa, nato nel 2024 e il cui nome è dedicato al nonno.

Virginia Mihajlović e l'amore per il marito a Verissimo

Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva parlato dell'amore per il marito: "Alessandro è una persona dolcissima e come papà altrettanto. Abbiamo avuto Violante che eravamo due ragazzini. All'epoca avevo 22 anni, quando sono rimasta incinta. All'inizio Alessandro essendo un papà giovane era molto impacciato, quindi c'è voluto del tempo. Ora è bravissimo".

A Verissimo Virginia Mihajlović parla di Leone Sinisa

Sempre a Verissimo, Virginia aveva spiegato il perché del nome del piccolo Leone Sinisa: "Ci tenevo che avesse un significato o qualcosa che andasse a ricordare mio papà. Il nome Sinisa per intero è stato proibito dai miei fratelli perché avendo il cognome Mihajlović, specialmente mio fratello più grande mi ha detto: Scordati il nome Sinisa perché quello è mio. Quindi abbiamo scelto Leone Sinisa Vogliacco".