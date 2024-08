L'estate da nonni dei Vip

Da Gerry Scotti a Romina Power: tanti nonni Vip hanno approfittato dei mesi estivi per trascorrere momenti preziosi con i loro nipoti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno coccolato il loro nipotino Cesare durante una vacanza in famiglia. "Guardare avanti insieme a te, piccolo bebè della nonna, rende tutto ancora più bello. Sei l’inizio di una nuova avventura indescrivibile", ha scritto la conduttrice, pubblicando sui social uno scatto con il nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti, che ha condiviso sui social una foto di Cesare anche con nonno Eros.

Romina Power ha condiviso degli scatti al mare insieme al quarto nipotino Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi. "La gioia pura", ha scritto la cantante come didascalia delle foto. Nonostante per lei non sia un momento semplice, Eleonora Giorgi non perde il sorriso accanto al suo nipotino Gabriele: in un tenero video nonna e nipote giocano con i dinosauri.

Nel video sopra, l'estate dei nonni Vip insieme ai nipotini.