Eleonora Giorgi gioca con il nipotino Gabriele: “Pura felicità”

Eleonora Giorgi con Gabriele (foto Instagram)

Eleonora Giorgi nonna innamorata. L'attrice, 70 anni, ha pubblicato sui social un video insieme al nipotino Gabriele, di due anni. "Pura felicità", ha scritto Eleonora Giorgi come didascalia del filmato, in cui gioca insieme al nipotino con i dinosauri.

Nel video, Eleonora Giorgi indossa una mascherina a causa dei gravi problemi di salute che sta affrontando. Lo scorso novembre, l'attrice ha annunciato di avere un tumore al pancreas per cui a marzo ha subito un'operazione. In una recente intervista, Eleonora Giorgi aveva parlato della malattia e dell'amore per il piccolo Gabriele: "Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui. Mi somiglia fisicamente, ma anche nell’indole: è incredibilmente attento, prima di usare le cose vuole capire il meccanismo. Vorrei lasciargli ricordi di un tempo bello speso insieme".

Gabriele è nato a febbraio del 2022 dall'amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il figlio che Eleonora Giorgi ha avuto con Massimo Ciavarro. Due anni fa, l'attrice aveva condiviso a Verissimo la gioia di essere diventata nonna: "Sono sull'orlo delle lacrime da quattro giorni. Erano 30 anni che non vedevo un piccolino così. È piccolo, sembra una bambola".

Ospite a Verissimo a marzo del 2024, dopo la scoperta della malattia, Eleonora Giorgi aveva raccontato come Gabriele sia la sua forza in questo periodo difficile: "A quest'età la cosa più bella della mia vita è il mio nipotino. Sono cambiate le mie priorità e oggi i miei figli, mio nipote, sono i doni più grandi della mia vita".