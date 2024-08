Romina Power, la foto con il nipotino Axel Lupo: "La gioia pura"

Romina Power condivide su Instagram due teneri scatti insieme al quarto nipotino, Alex Lupo. "La gioia pura", è il commento della cantante, che nelle foto si mostra sorridente mentre tiene in braccio il figlio di Romina Carrisi, nato a gennaio.

"È bellissimo, me lo sto coccolando tanto. Gli sto già insegnando a dire nonna, vorrei che la sua prima parola fosse nonna", aveva raccontato Romina Power durante l'intervista a Verissimo, soffermandosi proprio sull'amore per il nipotino più piccolo. La cantante è infatti anche nonna di Kay Tyrone (2018), Cassia Ylenia (2019) e Ryo Inés (2021), figli di Cristel Carrisi. Romina Carrisi aveva parlato a Verissimo proprio dell'importanza della sorella nell'affrontare la maternità: " Cristel m i ha aiutato molto. Appena è nato Axel Lupo, è venuta in mio soccorso dalla Croazia e mi ha insegnato a fare tutto".