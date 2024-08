Michelle Hunziker, la foto con il nipotino Cesare: "Sei l'inizio di una nuova avventura indescrivibile"

La conduttrice condivide sui social uno scatto con il nipotino Cesare in vacanza in montagna

Michelle Hunziker condivide sui social una foto in montagna con il nipotino Cesare Augusto, avuto dalla primogenita Aurora.

"In love - scrive la conduttrice nella dolce dedica che accompagna il post corredata da un cuore - Guardare avanti insieme a te, piccolo bebè della nonna, rende tutto ancora più bello. Sei l’inizio di una nuova avventura indescrivibile".

L'amato nipotino appare anche in un storia pubblicata su Instagram: "Bignè in the nature", scrive Michelle a corredo dello scatto che ritrae Cesare camminare in un prato.

Nato a marzo 2023, per Cesare Augusto questa è la sua seconda estate, come ha recentemente ricordato mamma Aurora Ramazzotti, condividendo sui social alcuni teneri momenti in Montenegro con il figlio e con il compagno Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker a Verissimo "Sono fiera di fare la nonna"

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva raccontato com'è la sua vita da nonna del piccolo Cesare.

"Amo tenerlo la notte con me, perché sento i versetti che fanno i bebè e di cui mi stavo dimenticando. Stamattina, quando ho riconsegnato Cesare per la poppata, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie piccole", aveva detto parlando delle figlie Sole e Celeste Michelle Hunziker, che ad aprile del 2023 aveva condiviso sui social alcuni dolci momenti con le sue tre figlie e il piccolo Cesare Augusto.

“Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna, ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio, ma per l'emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me. Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dico: Ne ho cresciuti tre, faccio a modo mio. Mi dicono di tenere acceso sempre il rumore bianco quando dorme, ma io non lo metto. Mi dicono che a mezzanotte devo dargli il latte mentre dorme, invece poi gli faccio fare il ruttino e stiamo svegli fino all'una e mezza. Con me Cesare dorme tutta la notte", aveva spiegato Michelle Hunziker.

"Io sono proprio mamma, lo sono sempre stata: avevo 19 anni quando ho avuto Auri. Essere nonna non è più bello che essere madre, sicuramente è un'emozione diversa. Perché hai più esperienza", aveva continuato Michelle, che aveva ricordato anche il momento in cui Aurora le aveva svelato di essere incinta: "Eravamo insieme in Sardegna. Un giorno Aurora mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l'urlo: Mamma! Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio", aveva aggiunto la conduttrice.