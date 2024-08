Eros Ramazzotti, lo scatto con il nipotino Cesare

"Troppo bella per non postarla", ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram, a corredo del tenero scatto

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram un toccante scatto in cui Eros Ramazzotti tiene per mano il nipotino Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023. "Troppo bella per non postarla", ha scritto la primogenita del cantante a corredo della foto, aggiungendo poi un cuore e una dedica d'amore rivolta al padre e al figlio nato dall'unione con Goffredo Cerza. Uno scatto che ha subito conquistato i cuori dei tantissimi follower di Eros e di Aurora Ramazzotti. "Nonno rock", è invece il commento condiviso sotto il post da Goffredo Cerza, legato ad Aurora dal 2017.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti condivide gli scatti del figlio Cesare in compagnia dei suoi nonni. "Quando Cesare l'imperatore chiama, i nonni corrono!", aveva scritto tempo fa Michelle Hunziker con la sua consueta ironia; mentre Eros Ramazzotti aveva dedicato tenere parole alla figlia Aurora poco dopo l'annuncio della gravidanza. "Era il 1996 quando sei nata, amore mio. Mi fai diventare nonno, grazie", aveva detto il cantante durante un suo concerto.