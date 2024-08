Veronica Peparini a scuola di danza con le gemelline: "Portiamo casa a lavoro"

Andreas Muller ha condiviso sui social dei teneri momenti di vita familiare che vedono protagoniste la compagna Veronica Peparini e le gemelline Penelope e Ginevra. Nella foto e nei video pubblicati dal ballerino, si vede la coreografa, 53 anni, occuparsi delle piccole anche all'interno della sua scuola di danza.

"Il lavoro non lo portiamo a casa, ma portiamo casa a lavoro - scrive Andreas, 28 anni, che aggiunge in un'altra storia che ritrae le gemelline - Prendetemi per scemo, ma io mi emoziono ogni giorno con loro! Ora si girano sole, giochiamo tutto il giorno sul tappeto di casa, perché il salone è diventato il loro. Non lo so, io le guardo, ho due lumache sempre accanto, sto bene e mi emoziono!".

Per il ballerino, questa è la sua prima estate da papà. Andreas Muller pubblica spesso sui social momenti con le sue gemelline. "Ancora non smetto di dire grazie", aveva scritto il ballerino quando le figlie avevano compito quattro mesi. Già mamma di Olivia e Daniele avuti da una precedente relazione e nati con parto naturale, Veronica Peparini ha dato alla luce Penelope e Ginevra con parto cesareo. A luglio la coreografa aveva condiviso sui social le sue emozioni legate al suo fisico dopo aver portato in grembo le figlie.

"Prima... dopo… per loro.. non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza, il lavoro, la vita.. però poi le guardi e tutto svanisce!", ha scritto la coreografa su Instagram pubblicando alcune foto.

Andreas Muller e Veronica Peparini presentano le loro gemelle a Verissimo

Ospiti a maggio a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano presentato le piccole Penelope e Ginevra, condividendo le emozioni di essere genitori.

"Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo. Ho assistito al parto e sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata ", aveva detto il ballerino a Silvia Toffanin.

"È una gioia immensa, sono appagata. Mi viene da dire: Cosa posso desiderare più di questo? Inoltre, Andreas è un papà bravissimo. I miei figli e Andreas sono un grande amore, sono felicissima", aveva raccontato, invece, la coreografa.