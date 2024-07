Veronica Peparini "Non è facile sentirsi a proprio agio col corpo dopo la gravidanza"

A quattro mesi dalla nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, Veronica Peparini ha condiviso sui social le sue emozioni legate al suo fisico dopo aver portato in grembo le figlie avute con Andreas Muller.

"Prima... dopo… per loro.. non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza il lavoro la vita.. però poi le guardi e tutto svanisce! - ha scritto la coreografa su Instagram postando alcune foto - Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come Donna ho sempre amato lo sport , e questo vale a tutte le età’ e per tutte le mamme e non mamme!".

Andreas Muller e Veronica Peparini presentano le loro gemelle a Verissimo

Ospiti a maggio a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano presentato le piccole Penelope e Ginevra, condividendo le emozioni di essere genitori.

"Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo anche io. Ho assistito al parto e sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata ", aveva detto il ballerino a Silvia Toffanin.

"È una gioia immensa, sono appagata. Mi viene da dire: Cosa posso desiderare più di questo? Inoltre, Andreas è un papà bravissimo. I miei figli e Andreas sono un grande amore, sono felicissima", aveva raccontato, invece, la coreografa di 53 anni, che è mamma anche di Daniele e Olivia, avuti da una precedente relazione.