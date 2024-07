Instagram @muller_andreas

Andreas Muller condivide spesso su Instagram i momenti passati insieme alle figlie Penelope e Ginevra avute a marzo con Veronica Peparini.

"Buongiorno, carichissimi per il richiamo del vaccino", scrive il ballerino nelle storie Instagram allegando due foto delle bambine.

In un'altra storia vediamo la mano di una delle due gemelline stringere il dito di Andreas. "Ieri abbiamo fatto quattro mesi e io ancora non smetto di dire grazie", sono le dolci parole scritte dal ballerino per le sue figlie.

Andreas Muller e Veronica Peparini, la gioia di essere genitori condivisa a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano condiviso l'amore per le gemelline Penelope e Ginevra.

"Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo di essere diventato papà", aveva raccontato Andreas Muller, che aveva assistito al parto: "Sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata".

"È una gioia immensa. Sono appagata", aveva aggiunto Veronica Peparini. "Dopo due parti naturali, ho dovuto fare il cesareo. All'inizio ero contenta. Ma oggi dico meglio il naturale perché il cesareo è una vera e propria operazione. È stata tosta", aveva spiegato la coreografa.