Veronica Peparini e Andreas Muller, tutte le volte che sono stati ospiti a Verissimo

Dalla prima intervista di coppia all'annuncio che sarebbero diventati mamma e papà fino al ritorno in studio con la famiglia al completo: Veronica Peparini e Andreas Muller negli anni si sono raccontati a Verissimo.

Nell'ultima intervista a Verissimo, la coreografa e il ballerino hanno presentato le loro figlie Penelope e Ginevra.

Nel 2023 hanno parlato delle difficoltà della loro storia d'amore e Andreas Muller ha espresso il suo amore per i figli di Veronica: "Voglio tanto bene a Daniele e Olivia, ma non essere il padre è difficile, nel bene e nel male". E sempre nel 2023 hanno dato il bellissimo annuncio: "Aspettiamo due gemelline".

La coppia è poi tornata a Verissimo per spiegare un problema che Veronica ha avuto in gravidanza: "Le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente".

Nella loro prima intervista nel 2021, Andreas Muller ha detto: "Vorrei sposare Veronica".

Ripercorriamo nel video sopra i momenti salienti delle interviste di Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo.