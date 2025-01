Veronica Peparini, i dolci scatti delle gemelline sulle neve

Instagram: @veronicapeparini

Veronica Peparini condivide sui social un tenero scatto delle gemelline Penelope e Ginevra mentre giocano sulla neve. Le due bambine, sorridenti e vestite con tute rosa, si divertono su una slitta rossa. Ad accompagnare le foto, le parole della coreografa: "Qualche giorno veloce vicino casa di Neve ‘poca’... manca qualcuno della famiglia ma non potevano esserci e mi sono mancati. Ma siamo stati bene e non sono mancati attimi di panico. Martina sa".

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno già iniziato a pianificare il loro matrimonio, decidendo di avere le piccole Penelope e Ginevra come portatrici delle fedi. "Stiamo definendo la data del nostro matrimonio e vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele, quindi mentre aspettiamo che loro riescano a muovere i primi passi, noi iniziamo ad immaginarci e ad organizzare partendo da zero quello che sarà un altro dei giorni più importanti della nostra storia!", aveva scritto Andreas sui social.

Andreas e Veronica sono legati dal 2018, e nel marzo 2024 sono diventati genitori delle gemelline. La proposta di matrimonio era arrivata durante La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa e a un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa", aveva raccontato Andreas Muller a Verissimo. E aveva concluso: "Per tutto quello che Veronica ha fatto per me credevo che le facesse piacere diventare mia moglie".