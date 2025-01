Andreas Muller verso le nozze con Veronica Peparini: "Vorremmo che a portarci le fedi fossero Penelope e Ginevra"

Andreas Muller inizia il 2025 con uno sguardo al futuro e ai progetti che nel nuovo anno lo riguarderanno da vicino, a partire dal matrimonio con Veronica Peparini. "Inizia un nuovo capitolo e noi siamo pronti a coronare quest'anno di tanti nuovi momenti magici - scrive il ballerino a corredo di una serie di scatti che vanno dall'anello di fidanzamento donato alla coreografa ai momenti di quotidianità trascorsi in famiglia -. Stiamo definendo la data del nostro matrimonio e vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele, quindi mentre aspettiamo che loro riescano a muovere i primi passi noi iniziamo ad immaginarci e ad organizzare partendo da zero quello che sarà un altro dei giorni più importanti della nostra storia!".

La proposta di matrimonio era arrivata durante La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa e a un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa" aveva raccontato Andreas Muller a Verissimo. E aveva concluso: "Per tutto quello che Veronica ha fatto per me credevo che le facesse piacere diventare mia moglie". Legato a Veronica Peparini dal 2018, Andreas Muller è diventato papà di Ginevra e Penelope nel marzo 2024. "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora - aveva aggiunto il ballerino dopo la nascita delle gemelline -. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco". Veronica Peparini era già mamma di Daniele e Olivia, nati da una precedente relazione.