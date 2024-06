Il cast di Terra amara si racconta a Verissimo

In attesa del finale di Terra amara, che andrà in onda sabato 8 giugno in prima serata su Canale 5, riscopriamo i personaggi dell'amata soap turca attraverso le parole dei loro interpreti.

Tanti attori di Terra amara sono stati ospiti di Verissimo per raccontare la loro esperienza sul set e i tratti distintivi dei rispettivi personaggi. Ma non solo, i volti della celebre soap turca di Canale 5 hanno parlato anche della loro vita privata e dei loro amori.

Proprio nello studio di Verissimo, Murat Ünalmış aveva annunciato che sarebbe diventato papà. L'attore e sua moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) hanno accolto il loro primo figlio nell'aprile del 2024.

Furkan Palali (Fikret) aveva ufficializzato a Verissimo la sua storia d'amore con l'attrice Ezgi Eyüboğlu.

Nel corso delle interviste, gli attori della soap hanno spiegato l'intenso legame con i personaggi che interpretano.

Uğur Güneş aveva parlato della morte di Yilmaz: "Ogni storia ha una fine. La storia prevedeva questo ed è finita. È come se fosse scomparsa una parte di me. Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito. Yilmaz è vissuto grazie a voi. È il momento di dirgli addio".

La scomparsa di Demir Yaman è stata al centro di un'intervista di Murat Ünalmış: "Non me lo aspettavo neanche io di scomparire in questo modo. Vedremo cosa succederà, non rivelo niente. Tutti gli spettatori si chiederanno i motivi della scomparsa, cercheranno di capire le ragioni. È successo anche in Turchia. I motivi per cui le cose sono andate così, li voglio tenere per me. È un mio segreto", aveva affermato l'attore turco.