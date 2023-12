Sui media turchi, il gossip di una relazione tra Furkan Palali e la collega Ezgi Eyüboğlu circola già da un po'. Ma la conferma ufficiale dell'amore tra i due attori è arrivata a Verissimo. "Da alcuni mesi c'è qualcuno nella mia vita", ha affermato l'attore, che interpreta Fikret in Terra amara. Furkan Palali ha confermato che si tratta proprio di Ezgi: "Lei rispetta molto il mio lavoro. A volte le dinamiche del mio lavoro possono creare problemi per la mancanza di tempo. Ma lei riesce a comprendermi perché fa l'attrice". In futuro Furkan Palali vorrebbe diventare papà: "Desidero un figlio da quando ho recitato il ruolo di padre in una serie. Ero il papà di una bambina e, a un certo punto, la mamma ci abbandonava, per cui mi trovavo ad occuparmi di lei da solo. Recitare con quella bimba mi ha fatto sentire padre per la prima volta. Da allora desidero un figlio, ma bisogna aspettare il momento giusto perché è una responsabilità".