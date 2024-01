L'attore turco, che interpreta Demir in Terra amara, rivela a Verissimo di aspettare un bambino con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar). E svela anche il sesso del nascituro

Murat Ünalmış diventerà papà.

L'attore turco, che interpreta Demir in Terra amara, rivela a Verissimo di aspettare un bambino con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar): "Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà".

Murat Ünalmış svela anche il sesso del bimbo che nascerà: "È un maschio"

Parlano della paternità, aggiunge: "Sono felicissimo. Anche se non è ancora nato, mio figlio mi ha già cambiato profondamente. Questo è il periodo più bello della mia vita".

Murat Ünalmış e Albena İlieva si sono sposati lo scorso settembre. "Prima di sposarci siamo stati fidanzati per tre anni, ma non lo abbiamo reso pubblico", afferma l'attore a Verissimo a proposito della moglie, ex giocatrice di basket di origine bulgara.