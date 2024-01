Uğur Güneş parla della morte di Ylmaz: "Era il momento di dirgli addio"

L'attore turco parla a Verissimo della morte del suo personaggio Ylmaz in Terra Amara

Uğur Güneş parla a Verissimo della morte del suo personaggio Ylmaz, protagonista di Terra Amara. "Voglio molto bene a Ylmaz. Non avrei potuto interpretarlo così se non gli volessi bene. Ylmaz ha un ruolo molto importante nella mia vita, ho lavorato duramente per questo personaggio ", dice l'attore prima di mostare le immagini della morte di Ylmaz. "Ogni storia ha una fine. La storia prevedeva questo ed è finita", aggiunge Uğur Güneş. E ringrazia i fan: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito. Ylmaz è vissuto grazie a voi. È il momento di dirgli addio".