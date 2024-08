Simone Biles, la dedica del marito: "Congratulazioni per essere la ginnasta americana più decorata della storia"

Jonathan Owens ha dedicato sui social dolci parole alla moglie Simone Biles, in occasione della partecipazione della ginnasta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e della vittoria della medaglia d'oro nella ginnastica artistica femminile a squadre, che l'ha portata essere la ginnasta americana più decorata nella storia delle Olimpiadi con otto medaglie.

"Segni la storia ogni volta che sali sul tappeto. Tesoro, congratulazioni per essere diventata la ginnasta americana più decorata nella storia delle Olimpiadi con otto medaglie! Sono così grato di aver assistito dal vivo a questo spettacolo!", ha scritto il giocatore di football di 29 anni alla ginnasta 27enne, aggiungendo due cuori a una foto di coppia in cui Jonathan Owens indossa una t-shirt dedicata alla moglie.

"Per me ha significato tutto il fatto che tu fossi lì", ha commentato Simone Biles.

La storia di Simone Biles

Nata nel 1997 negli Stati Uniti, Simone Biles è considerata una delle ginnaste migliori della storia: campionessa olimpica e cinque volte campionessa del mondo.

Simone Biles, che nel 2021 era stata scelta dal Time come "atleta dell'anno", alle Olimpiadi di Tokyo 2020 aveva deciso di fare un passo indietro annunciando il suo ritiro a giochi in corso: "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia sanità mentale e non compromettere la mia salute e il mio benessere", aveva detto l’atleta.

Nel 2021 Simone Biles aveva accusato l'Fbi di "negligenza" in merito alle indagini su Larry Nassar, ex medico della Nazionale Usa di ginnastica artistica, condannato per aver abusato di decine di ginnaste, tra cui la stessa Biles.

Simone Biles e Jonathan Owens, la storia d'amore

A marzo del 2020 Simone Biles aveva conosciuto Jonathan Owens tramite una dating app. La coppia aveva reso pubblica la loro relazione ad agosto del 2022, quando la ginnasta aveva condiviso sui social la prima foto insieme al giocatore di football. Nel 2023 Simone Biles aveva annunciato le nozze con Jonathan Owens, con il quale è la ginnasta si è sposata il 22 aprile dello stesso anno.

Jonathan Owens è stato sempre vicino in questi due anni a Simone Biles, anche durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, quando Simone si era ritirata a causa di alcuni problemi di salute mentale.

Nel video sotto, le star alle Olimpiadi di Parigi 2024.