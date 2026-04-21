Gli scatti 21 aprile 2026

L'attrice turca che in Forbidden Fruit interpretava Zeynep condivide sui social le foto della vacanza in Costiera Amalfitana

Sevda Erginci

Sevda Erginci - attrice turca conosciuta anche in Italia grazie al ruolo di Zeynep nella serie Forbidden Fruit - pubblica su Instagram alcune foto ricordo del viaggio in Italia insieme al marito Efe Saydut. Dal carosello condiviso sui social, si vede che la coppia è stata in alcuni luoghi simbolo della costiera Amalfitana, come Positano.

Sevda Erginci

Sevda Erginci, 32 anni, si è sposata lo scorso settembre con Efe Saydut, architetto di 37 anni. La coppia aveva condiviso su Instagram alcune foto dei festeggiamenti per il matrimonio che si sono svolti il 20 settembre sull'isola di Chios, in Grecia, in compagnia di parenti e amici.

Nata a Istanbul il 3 ottobre 1993, Sevda Erginci ha iniziato a vestire i panni di Zeynep, protagonista femminile di Forbidden Fruit, nel 2018. Nella terza stagione in onda ora su Canale 5, il suo personaggio si è preso una pausa dalla serie turca ed è andato a vivere negli Stati Uniti insieme ad Alihan, interpretato dall'attore e cantante turco Onur Tuna.