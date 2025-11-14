Sevda Erginci, chi è Zeynep di Forbidden Fruit

Sevda Erginci, l'attrice turca che interpreta Zeynep in Forbidden Fruit (Yasak Elma), sarà ospite a Verissimo sabato 15 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.
Nata a Istanbul il 3 ottobre 1993, Sevda Erginci esordisce a teatro all'età di 15 anni. Nel 2012 ottiene il suo primo ruolo in tv e, 6 anni più tardi, nel 2018 viene scelta per il ruolo di co-protagonista femminile accanto a Eda Ece (Yildiz) nella serie turca Forbidden Fruit, dove interpreta Zeynep Yilmaz.
Nella sua vita privata Sevda Erginci è legata all'architetto Efe Saydut. La coppia si è sposata lo scorso 20 settembre sull'isola di Chios, in Grecia.
Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Zeynep di Forbidden Fruit