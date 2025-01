Rosalinda Cannavò, 32, e Andrea Zenga, 31, hanno portato per la prima volta in piscina la figlia Camilla, nata il 7 settembre 2024. Un momento davvero speciale che la neomamma ha voluto condividere con i suoi follower, pubblicando sui social un video che la immortala insieme ad Andrea e a Camilla in acqua. "Quanto è bello accompagnarti in questo viaggio meraviglioso che è la vita. Prima volta in piscina", è la didascalia a corredo del filmato.

Ospite a Verissimo, la coppia aveva presentato la figlia e, a proposito della vita da mamma, Rosalinda aveva spiegato: "Sta andando benissimo. Io e Andrea insieme siamo una forza. Siamo felicissimi". Andrea aveva aggiunto: "È un viaggio che si fa insieme. Non è che la donna perché partorisce, allora si deve assumere più responsabilità del compagno. È un viaggio che si fa insieme, il rapporto cambia però è un cambiare, secondo me, bello. Perché comunque ti sostieni in un'altra cosa, anche nel sacrificio. Io cerco di sostenerla sempre".

Legata ad Andrea Zenga dal 2021, sempre a Verissimo, Rosalinda Cannavò aveva confidato i suoi desideri per il futuro: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". E si era anche lasciata scappare: "Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".