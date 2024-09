Dalle emozioni per la nascita della figlia al significato del dono dell'anello: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono raccontati a Verissimo.

Parlando della gioia di diventare genitori: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".

Rosalinda Cannavò ha condiviso l'emozione di diventare mamma, dopo le difficoltà vissute in passato: "Nella mia vita ho toccato varie volte il fondo. Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto".

Andrea Zenga ha anche spiegato perché ha voluto regalare un anello a Rosalinda Cannavò: "È un oggetto che rappresenta la mia gratitudine per avermi regalato Camilla".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo.