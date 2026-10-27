In un'altra storia, Rosalinda Cannavò rivela che la nuova casa sarà in un condominio, una scelta che spiega così: "Le villette sono belle ma mi metteva ansia vivere senza una rete di persone attorno. Ammetto che, in generale, l'idea di allontanarmi dalle abitudini di ora mi mette un po' di ansia. Spero davvero di fare amicizia con i vicini".

Rosalinda Cannavò condivide sui social alcuni particolari della nuova casa in costruzione dove andrà a vivere con il compagno Andrea Zenga e la figlia Camilla . A chi le domanda su Instagram se l'abitazione sarà a Milano o fuori città, l'attrice, 33 anni, risponde: " Dopo tanti anni a Milano, abbiamo deciso di fare un salto verso una nuova vita . Ci siamo messi in gioco spostandoci un po' fuori: abbastanza vicini da restare collegati alla città, ma abbastanza defilati da regalarci una qualità di vita più sana e tranquilla, soprattutto per veder crescere nostra figlia a contatto con ritmi diversi. È una vera scommessa anche per noi, ma il cambiamento porta sempre qualcosa di bello".

A novembre dello scorso anno, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano mostrato il cantiere della loro nuova casa sui social.

"Non è stato un passo semplice ma i nostri sacrifici di oggi saranno un tesoro per lei in futuro. Sempre insieme mattoncino dopo mattoncino a costruire la nostra vita e la nostra famiglia", scriveva Rosalinda nella didascalia del post Instagram in cui si vedevano degli scatti dell'abitazione in costruzione.

Per Rosalinda Cannavò è un sogno che si avvera. Sui social, l'attrice e influencer aveva rivelato il suo grande desiderio di avere una casa di proprietà per la sua famiglia: "Il mio più grande sogno è avere una casa tutta nostra, per la mia famiglia. Un posto dove Camilla possa iniziare a costruire i suoi ricordi, magari con un piccolo giardino dove vederla giocare sull'erba".