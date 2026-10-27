Federica Pellegrini, 38 anni, condivide sui social alcune foto di attimi trascorsi in famiglia in questo ultimo periodo. Nell'album pubblicato su Instagram anche degli scatti delle figlie Matilde e Rachele, avute con il marito Matteo Giunta, 44 anni. "Il nostro posto tranquillo - scrive la campionessa a corredo del carosello - Nuova settimana, nuove avventure".

Insieme dal 2019 e marito e moglie dal 2022, Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno dato il benvenuto alla prima figlia Matilde a gennaio 2024. A dicembre del 2025 la coppia ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia. La piccola Rachele è nata ad aprile 2026; il suo nome è stato scelto proprio da Matilde, come hanno spiegato Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo: "Matilde è un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".