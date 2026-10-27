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FAMIGLIA27 ottobre 2026

Federica Pellegrini, gli scatti delle figlie Matilde e Rachele: "Il nostro posto tranquillo"

La campionessa di nuoto pubblica sui social un album di foto di alcuni attimi trascorsi in famiglia
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Federica Pellegrini con le figlie
Federica Pellegrini con le figlie

Federica Pellegrini, 38 anni, condivide sui social alcune foto di attimi trascorsi in famiglia in questo ultimo periodo. Nell'album pubblicato su Instagram anche degli scatti delle figlie Matilde e Rachele, avute con il marito Matteo Giunta, 44 anni. "Il nostro posto tranquillo - scrive la campionessa a corredo del carosello - Nuova settimana, nuove avventure".

Insieme dal 2019 e marito e moglie dal 2022, Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno dato il benvenuto alla prima figlia Matilde a gennaio 2024. A dicembre del 2025 la coppia ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia. La piccola Rachele è nata ad aprile 2026; il suo nome è stato scelto proprio da Matilde, come hanno spiegato Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo: "Matilde è un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".

A proposito di maternità e dell'eventualità di diventare di nuovo mamma, in un'intervista a Sette del Corriere della Sera Federica Pellegrini ha dichiarato: "Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso". In merito alla sua secondogenita, la campionessa di nuoto ha raccontato: "Con Rachele ho anche capito che ogni bambino è a sé stante, ha il suo carattere, nasce in un modo diverso, e questo fa una grandissima differenza".

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