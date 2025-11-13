Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga, le foto della casa nuova

In una galleria di foto, vediamo Andrea mentre abbraccia e bacia Rosalinda tra i muri della nuova casa. Anche la figlia Camilla, nata il 7 settembre 2024 , si trova con la coppia durante la visita dell'abitazione e indossa un piccolo caschetto da operaio.

Queste parole cariche di emozioni accompagnano un post condiviso da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga su Instagram per mostrare ai loro follower il cantiere della loro nuova casa .

" Un nuovo capitolo, un nuovo passo fatto insieme . Sarà la casa dove continuare ad inseguire i nostri sogni, dove far crescere la nostra bambina".

"Non è stato un passo semplice ma i nostri sacrifici di oggi saranno un tesoro per lei in futuro. Sempre insieme mattoncino dopo mattoncino a costruire la nostra vita e la nostra famiglia", scrive Rosalinda nella didascalia del post raccontando i sacrifici fatti per creare il loro nido d'amore.

Un sogno che si avvera per Rosalinda che, solo qualche mese fa, aveva rivelato su Instagram il suo grande desiderio di avere una casa di proprietà per la sua famiglia. "Il mio più grande sogno è avere una casa tutta nostra, per la mia famiglia. Un posto dove Camilla possa iniziare a costruire i suoi ricordi, magari con un piccolo giardino dove vederla giocare sull'erba", aveva raccontato l'attrice rispondendo alla domanda di un follower.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Magari arriverà un fratellino per Camilla"

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato la loro nuova vita da genitori.

L'attrice aveva confessato a Silvia Toffanin il suo desiderio di allargare la famiglia: "Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".