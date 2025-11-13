"E siamo arrivati a 25 figlio mio": con queste parole Simona Ventura augura buon compleanno al secondogenito Giacomo, che compie 25 anni. "Sono orgogliosissima dell’uomo che stai diventando. Avanti così, insieme, con la tua passione e la tua creatività mista a follia. Ti voglio bene", aggiunge la conduttrice, 60 anni, pubblicando una serie di scatti con il figlio, da bambino e altri più recenti. "Siamo una squadra fortissimi e lo saremo per sempre", conclude Simona Ventura, citando il brano di Checco Zalone.

Giacomo Bettarini è nato nel 2000 dal matrimonio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, terminato nel 2004. La coppia ha avuto nel 1998 anche il figlio Niccolò. Simona Ventura è mamma pure di Caterina, presa in affido nel 2006 e successivamente adottata.



Ospite a Verissimo, Simona Ventura aveva parlato del legame con i figli. "Sono molto felice perché i ragazzi sono tutti focalizzati sui loro obiettivi. Sono tutti indipendenti. Ho cercato di trasmettere loro dei valori che poi devono portare avanti nella vita. Ho cercato di dare loro due o tre regole, per esempio ho sempre detto loro: 'Inseguite i vostri sogni, ma è importante anche trovarsi un piano B', 'Quando cadete, rialzatevi più forti di prima' e 'Quando iniziate una cosa, la dovete finire'. Loro queste cose se le portano dietro e io sono molto orgogliosa di loro".