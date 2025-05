Rosalinda Cannavò: “Sogno una casa tutta nostra”

Nel rispondere a una delle domande dei fan sui social, Rosalinda Cannavò, 32 anni, rivela uno dei suoi desideri più grandi: quello di avere una casa di proprietà per la sua famiglia, formata dal compagno Andrea Zenga, 31 anni, e dalla loro figlia Camilla, nata nel 2024.

"Al momento siamo ancora in affitto - risponde l'attrice alla domanda "Siete in affitto o casa di proprietà?" postale tramite le storie di Instagram - Il mio più grande sogno è avere una casa tutta nostra, per la mia famiglia. Un posto dove Camilla possa iniziare a costruire i suoi ricordi, magari con un piccolo giardino dove vederla giocare sull'erba. Milano è una città bellissima, ma anche molto difficile. Quindi sì, immagino spesso la casa dei miei sogni. Un luogo che possa davvero chiamarsi 'casa', con una camera tutta per me dove poter lavorare in tranquillità e una stanza dei giochi per mia figlia, il suo piccolo mondo dove potrà crescere, giocare e un giorno invitare i suoi amichetti. Vorrei anche un giardino, per vederla correre e divertirsi insieme al nostro cagnolino. Un angolo di felicità tutto nostro".

Rosalinda Cannavò, il desiderio di diventare ancora mamma

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno presentato la figlia Camilla. In quell'occasione Rosalinda ha espresso il desiderio di allargare la famiglia e di avere un altro figlio, spiegando: “Fa sempre uno strano effetto ripercorrere la nostra storia d’amore, quanto siamo cresciuti insieme. Quanto bene ci facciamo e questa famiglia che stiamo costruendo. E poi, magari, arriverà un fratellino, magari prossimamente”.