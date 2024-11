Rosalinda Cannavò, la dolce foto con la figlia Camilla: "Il bene più prezioso che ho"

Instagram: @adua.del.vesco

Rosalinda Cannavò condivide su Instagram un tenero scatto in compagnia della figlia Camilla, avuta con Andrea Zenga lo scorso 7 settembre, alla quale dedica alcune parole piene d'amore: "Il bene più prezioso che ho".

La foto mostra Rosalinda che sorride mentre, tra le sue braccia, tiene la piccola Camilla, vestita con un grazioso completino decorato e con un bavaglino che raffigura il personaggio di Paperina.

Rosalinda Cannavò e le difficoltà da neomamma: "Non siamo invincibili"

Alcune settimane fa, Rosalinda Cannavò aveva raccontato ai suoi followers le difficoltà avute in questi primi mesi di maternità: "La maternità è una cosa meravigliosa. Ma i crolli ci sono, è normale. Non siamo invincibili e io all'inizio pensavo di riuscire a fare tutto, mi sentivo veramente invincibile e invece ho scoperto di non esserlo e di essere più fragile di quello che pensavo di essere".

Rosalinda aveva anche parlato della gioia di diventare mamma: “Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?”.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "La vita mi ha sorpreso"

Ospite a Verissimo insieme al compagno Andrea Zenga, Rosalinda aveva condiviso le emozioni provate dopo la nascita di Camilla: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".

"Nella mia vita ho toccato varie volte il fondo. Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto", aveva confidato a Silvia Toffanin.