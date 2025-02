In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, l'attrice parla per la prima volta sui social della malattia che ha colpito sua mamma

Rosalinda Cannavò, 32 anni, parla per la prima volta della malattia che ha colpito la mamma Giuseppina. "In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, voglio condividere con voi una parte molto personale della mia vita - scrive l'attrice in una storia pubblicata su Instagram che la ritrae quando era incinta della figlia Camilla, abbracciata alla mamma - Mia madre è stata una guerriera che ha lottato con determinazione e coraggio contro questa malattia, e l'ha sconfitta. Non ne ho mai parlato prima, ma il suo esempio di forza mi ha sempre ispirato. Purtroppo, il cancro ha toccato la mia famiglia in più occasioni, portando con sé dolori e lutti che ci hanno segnato profondamente".

Rosalinda continua la sua dedica alla mamma Giuseppina aggiungendo: "Ma oggi, voglio ricordare le storie di speranza, di battaglie vinte, e di tutte le persone che, come mia madre, non hanno mai smesso di lottare. A loro, a chi ha combattuto e a chi sta ancora combattendo, va il mio pensiero. E anche se non te l'ho ma detto mamma, per mostrarmi forte a te, sei stata fortissima".

Rosalinda Cannavò, il desiderio di diventare di nuovo mamma raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo con il compagno Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha parlato della maternità: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". La coppia non ha nascosto il desiderio di allargare presto la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori per la prima volta il 7 settembre 2024, quando hanno dato il benvenuto alla piccola Camilla. Ospite a Verissimo, l'attrice aveva condiviso l'emozione della nascita della primogenita: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".