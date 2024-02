William “non si fida di Harry ed è contrario al riavvicinamento del fratello alla royal family”

"William non si fida del fratello e ha consigliato a Re Carlo di non permettergli di tornare", alcuni esperti reali hanno parlato della volontà di Harry di riavvicinarsi alla famiglia reale dopo la diagnosi di cancro del padre

Sarebbe ancora forte l'ostilità del principe William nei confronti del fratello Harry, che di recente aveva espresso a Re Carlo la sua volontà di riavvicinarsi alla royal family, soprattutto dopo la diagnosi di cancro del padre, al quale il duca di Sussex aveva fatto visita.

"Io amo la mia famiglia. Sono grato di essere riuscito a prendere un aereo per fare visita a mio padre e passare del tempo con lui. Ho in programma altri viaggi che mi porteranno nel Regno Unito, quindi mi fermerò a fare visita alla mia famiglia il più possibile", aveva dichiarato a Good Morning America Harry, che da 4 anni, dopo l'allontanamento dalla famiglia reale, vive in California con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet Diana.

Tuttavia, alcuni esperti reali ritengono che il principe William abbia consigliato al padre Re Carlo di non consentire il riavvicinamento di Harry alla royal family. Il royal watcher e scrittore Tom Quinn ha dichiarato al Mirror: "Ho parlato con un caro amico di Re Carlo che crede che anche se il sovrano volesse accettare l'offerta di Harry - cosa che non avrebbe intenzione di fare - non lo farà, perché William è sconvolto dalla idea: Dire che Harry e William non si parlano è sottovalutare la difficoltà; sarebbe più corretto dire che si detestano, mi ha riferito la fonte".

"William ha consigliato a suo padre di non permettere a Harry di tornare, in parte perché trova suo fratello una persona dal carattere così difficile, ma soprattutto perché il duca di Sussex in passato ha infranto troppo spesso il codice reale del silenzio", ha aggiunto Quinn.

"I 'creatori di guai a corte' - ed è così che viene visto Harry da William, e in una certa misura anche da Re Carlo - tradizionalmente sono stati tenuti a debita distanza dalla famiglia reale", ha proseguito l'esperto a proposito dei contrasti fra Harry e la royal family, che sono cresciuti negli ultimi anni, prima con la controversa intervista rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey, e poi con l'uscita di Spare, la biografia del principe Harry, in cui il duca di Sussex parla anche della decisione di re Carlo di non aiutarlo economicamente e dell'aggressione del fratello William.

Alla voce del royal watcher si aggiunge quella della fotografa ed esperta reale Helena Chard: "Il principe William conosce bene suo fratello e certamente non gli permetterà di rientrare in famiglia, perché non si fida di lui. Inoltre, al momento il principe di Galles ha già i suoi problemi privati", ha riferito a Fox News l'esperta reale, che da oltre vent'anni è fotografa dei Windsor, riferendosi anche all'aiuto dato in questo periodo dal principe William a Kate Middleton, rientrata in famiglia dopo aver subito un intervento all'addome.