Royals 11 novembre 2025

Il principe William parla della scelta presa insieme alla moglie Kate di raccontare ai figli la malattia della madre: "Nascondere le cose non serve a niente"

Il principe William si apre in un'intervista rilasciata al conduttore brasiliano Luciano Huck, che ha incontrato nel corso del suo ultimo viaggio in Brasile in occasione della cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize. Tra i temi trattati durante l'intervista, anche il cancro che ha colpito la moglie Kate e la malattia affrontata da Re Carlo. Il principe e la principessa del Galles hanno scelto di parlarne apertamente con i loro tre figli, George, 12 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni. "Abbiamo scelto di comunicare molto di più", racconta William a Luciano Huck a proposito della malattia di Kate e delle cure alle quali si è sottoposta. "Questo ha i suoi lati positivi e negativi - continua il principe di Galles - A volte ti sembra di condividere troppo con i bambini, cose che probabilmente non dovresti. Ma il più delle volte, nascondere loro delle cose non funziona". William continua: "È sempre una questione di equilibrio, tutti i genitori lo sanno. È una questione di ‘Quanto devo dire? Cosa devo dire? Quando devo dirlo?’ Non esiste un manuale per essere genitori, bisogna solo seguire l'istinto".