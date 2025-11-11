Il principe William si apre in un'intervista rilasciata al conduttore brasiliano Luciano Huck, che ha incontrato nel corso del suo ultimo viaggio in Brasile in occasione della cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize. Tra i temi trattati durante l'intervista, anche il cancro che ha colpito la moglie Kate e la malattia affrontata da Re Carlo. Il principe e la principessa del Galles hanno scelto di parlarne apertamente con i loro tre figli, George, 12 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni. "Abbiamo scelto di comunicare molto di più", racconta William a Luciano Huck a proposito della malattia di Kate e delle cure alle quali si è sottoposta.
"Questo ha i suoi lati positivi e negativi - continua il principe di Galles - A volte ti sembra di condividere troppo con i bambini, cose che probabilmente non dovresti. Ma il più delle volte, nascondere loro delle cose non funziona".
William continua: "È sempre una questione di equilibrio, tutti i genitori lo sanno. È una questione di ‘Quanto devo dire? Cosa devo dire? Quando devo dirlo?’ Non esiste un manuale per essere genitori, bisogna solo seguire l'istinto".
Riguardo il cancro che ha colpito la moglie e la malattia del padre, il principe William si era già aperto nella serie In viaggio con Eugene Levy, raccontando il periodo più complesso della sua vita: "Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita". William, però, si era mostrato fiducioso: "Le cose vanno bene. Tutto procede per il verso giusto, e questa è una buona notizia. Kate è in remissione, ed è fantastico".
Le parole di William arrivano dopo mesi segnati da prove difficili per la famiglia reale. A gennaio 2024, Buckingham Palace aveva annunciato che Re Carlo III sarebbe stato sottoposto a una “procedura medica” per un problema alla prostata. Pochi giorni dopo, Kensington Palace aveva comunicato l’intervento chirurgico addominale della principessa del Galles, seguito dalla scoperta di un cancro.
A distanza di settimane, entrambi avevano iniziato i rispettivi percorsi di cura. A settembre 2024, Kate aveva annunciato la fine della chemioterapia, tornando gradualmente agli impegni pubblici. Poco dopo, anche Re Carlo era riapparso in pubblico, accogliendo a Buckingham Palace l’allora premier britannico Rishi Sunak.