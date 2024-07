Il principe George compie undici anni, la foto ufficiale

Instagram @princeandprincessofwales

Il 22 luglio George, primogenito del principe William e di Kate Middleton, compie undici anni, e per l'occasione è stato diffuso uno scatto inedito del principino realizzato dalla madre.

"Auguriamo un felice undicesimo compleanno al principe George", è la didascalia della foto pubblicata sui social dei principi del Galles.

Nonostante la malattia, Kate Middleton dunque non ha messo da parte la sua passione per la fotografia e non è venuta meno alla tradizione di scattare foto dei suoi figli da pubblicare in occasione dei loro compleanni.

Di recente la principessa di Galles era apparsa alla finale di Wimbledon con la figlia Charlotte alla quale aveva partecipato per premiare il vincitore Carlos Alcaraz, ed era stata immortalata sorridente e radiosa nel Royal Box Centrale insieme alla secondogenita e alla sorella Pippa Middleton.

La finale maschile di Wimbledon è stata la seconda uscita pubblica di Kate Middleton dopo il Trooping the Colour lo scorso giugno. In quell'occasione era stata la stessa principessa a garantire la sua presenza con un lungo post sui social, arrivato a sorpresa.

“Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia”, aveva scritto su Instagram Kate.

