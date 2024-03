Perla Vatiero oltre i reality

Perla Vatiero si racconta domenica 31 marzo a Verissimo. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello condivide con Silvia Toffanin le emozioni del suo trionfo nel reality di Canale 5 e ripercorre i momenti più intensi della sua vita e della sua tormentata storia d'amore con Mirko Brunetti.

La storia di Perla Vatiero

Perla Vatiero è nata ad Angri, in provincia di Salerno, il 28 dicembre 1997 da mamma Rosa Tedesco e papà Alessandro Vatiero e ha una sorella di nome Loana, che le aveva fatto una sorpresa al Grande Fratello: "Sei bellissima e devi smetterla di dire che sei la pecora nera della famiglia. Oggi sei tu la vincitrice. Quando ti vedevo stare male perché non avevi raggiunto i tuoi traguardi, stavo malissimo anche io", aveva detto alla sorella.

A 7 mesi Perla ha perso una sorella gemella, evento che ha causato in lei un profondo trauma e che l'ha portata a frequentare compagnie sbagliate, che facevano uso di droghe: "Mia mamma ha perso mia sorella gemella quando avevamo solo 7 mesi. Quando mi sento sola penso a lei. Poi ho frequentato persone sbagliate che mi hanno portato su una cattiva strada. Ero caduta nel baratro. Piangevo sempre, perché non provavo emozioni", aveva raccontato a Fiordaliso nella casa del Grande Fratello.

"Non ho avuto mai il coraggio di parlarne con i miei genitori, che trattavo malissimo. Nonostante tutto, mi sono stati sempre vicini. Li stimo tantissimo, per me sono l'esempio di famiglia che desidero avere e spero che anche loro siano fieri di me", aveva aggiunto Perla, che al Grande Fratello aveva ricevuto la visita del padre: "Siamo tutti orgogliosi di te, ti vogliamo bene", aveva detto alla figlia.

Perla, che ha una laurea in Scienze Motorie, aveva dichiarato di aver superato questi momenti difficili grazie allo sport, in particolare con il karate: "Poi ho iniziato a praticare il karate e dopo una gara mi ricordo di aver provato finalmente un'emozione".

"Perla era cintura nera di karate, poi decise di fermarsi con l’agonismo. Lei è una ragazza molto gentile, intraprendente, sempre mossa dal desiderio di mettersi in gioco e di essere protagonista. Sono stati due anni da ricordare", aveva raccontato il suo trainer Fabrizio Pazzaglia.

La storia d'amore di Perla Vatiero e Mirko Brunetti

A 12 anni Perla Vatiero, durante un viaggio a Rieti con i genitori, conosce Mirko Brunetti, nato e cresciuto nella città laziale, con un lavoro nella catena di famiglia di pizza al taglio. All'inizio la coppia si vede saltuariamente, poi un giorno scatta il bacio e Perla e Mirko iniziano a sentirsi tutti i giorni. Successivamente Mirko si lega a un'altra ragazza, e il rapporto tra i due si affievolisce.

Insieme la coppia partecipa nel 2013 a Temptation Island. In quel momento Mirko e Perla sono legati da 5 anni: dopo un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione decidono di andare a convivere e Perla si trasferisce a Rieti da Mirko, che riesce ad allontanare la fidanzata dalle cattive compagnie che aveva iniziato a frequentare. Perla, tuttavia, nella città laziale attraversa un periodo di solitudine, che porta la coppia ad affrontare un momento di crisi.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Temptation Island

È in questo momento che la coppia decide di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto, nel tentativo di risollevare le sorti di una relazione ormai appiattita dopo cinque anni insieme.

Al reality dei sentimenti di Canale 5 aveva scritto Perla, mossa dai dubbi sulla sua scelta e perché sentiva di non essere felice dopo il suo trasferimento a Rieti, che l'aveva portata ad un allontanamento dalle amiche e dalla famiglia.

Lo scopo di Perla era capire se Mirko fosse la persona giusta con cui costruire un futuro: "In questi due anni è diventato apatico e non dà stimoli nella relazione", aveva detto nella clip di presentazione. Mirko Brunetti, invece, aveva deciso di partecipare al programma per capire se la scelta di Perla di andare a vivere da lui fosse giusta oppure no: "Ci provo a non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti, il problema è che davanti a me trovo un muro. Tutto quello che faccio non è mai giusto", era stata la risposta di Mirko.

Perla Vatiero nel programma si era lasciata andare a confidenze con i tentatori, lamentandosi di alcune caratteristiche di Mirko e di quanto fosse noioso nella vita e nell'intimità: "Mirko mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui", aveva detto a un tentatore. "Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l'ho anche aiutata a costruirsi un'azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente", era stata la replica di Mirko, che aveva poi iniziato una storia con la tentatrice Greta Rossetti. La coppia si era tatuata insieme la frase "i tuoi occhi, la mia cura".

Perla, invece, aveva intrapreso una breve frequentazione con il tentatore Igor Zeetti: "I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti ma la distanza e i diversi impegni non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e le incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time, l'affetto resta e con questo restano i bei ricordi, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con serenità", aveva detto Igor.

Mirko Brunetti e il falò di confronto finale con Perla Vatiero a Temptation Island

Era stato Mirko a chiedere il falò di confronto finale con Perla, nel corso del quale aveva definito la fidanzata "ingrata, superficiale e immatura".

"Hai dato attenzioni a un'altra persona, hai detto che sono una persona asociale, quando qui ho creato dei rapporti forti. Io, a differenza tua, nel villaggio ho provato a risolvere i nostri problemi e provo un disagio enorme in questo momento, perché vorrei parlare solo della nostra relazione e invece stai mettendo in mezzo anche i miei genitori", aveva risposto Perla.

"Mi hai definito apatico ma l'unica apatica qui sei tu. I sacrifici li abbiamo fatti insieme ma quello che ti ho dato in quattro anni di convivenza non te lo ha mai dato nessuno", aveva aggiunto Mirko.

Mirko Brunetti e la relazione con Greta Rossetti

Dopo il falò, Mirko aveva iniziato ufficialmente una relazione con Greta Rossetti. Qualche settimana dopo avere concluso l'esperienza a Temptation Island, ospiti a Uomini e Donne i due avevano avuto un confronto con Perla Vatiero. Nello studio del dating show avevano detto di essere molto innamorati e Mirko aveva raccontato: "A Temptation mi sono accorto che non ero più innamorato di Perla. Io e Greta non ci siamo mai staccati un giorno. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. Su dove vivere, ci stiamo lavorando".

Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello

Mirko Brunetti il 16 ottobre fa il suo ingresso al Grande Fratello. Perla, invece, entra nella casa il 16 novembre da single.

Dopo diversi chiarimenti, Mirko e Perla hanno modo di riavvicinarsi. Mirko nel reality chiude la relazione con Greta Rossetti, entrata il 2 dicembre. Nel corso delle puntate cresce il tormento di Mirko per Greta. L'ex coppia si confronta senza trovare una soluzione.

Perla scrive una lettera a Mirko, in cui dice al fidanzato di essere l'uomo più importante della sua vita. Mirko inizia a nutrire dubbi su Greta, che nel frattempo si ingelosisce per la sua vicinanza alle altre coinquiline e l'ex coppia concorda nel dire che non staranno mai più insieme. Perla nel frattempo si avvicina ad Alessio Falsone. Il rapporto tra i due nasce come un'amicizia per poi evolversi nel corso delle settimane, e la loro complicità insospettisce Mirko.

Il 10 dicembre Mirko viene sconfitto al televoto contro Perla e deve lasciare il GF. Il giorno di San Valentino Mirko rientra nella casa per passare qualche giorno con Perla. Tra scontri e confusione, le dice che è la donna della sua vita e in una sorpresa fuori dalla casa la coppia scoppia in lacrime.

Durante la finale del Grande Fratello, Perla Vatiero riceve un toccante videomessaggio da Mirko Brunetti: "Eccoci qui, Perlina mia, le nostre vite hanno fatto dei giri immensi per ritrovarsi in questa casa. Ci siamo persi, abbiamo sofferto e alla fine ci siamo riconosciuti ancora una volta. Questa volta sembrava fosse finita per sempre, ma sono bastati venti giorni di un lento per renderci conto che basta sfiorarci per scioglierci e ricordarci di quanto è forte il nostro amore. È difficile spiegare quello che siamo, è potente, è un richiamo a cui io non posso resistere. Ora, il prossimo capitolo della nostra storia possiamo scriverlo soltanto insieme".

"La nostra era diventata una relazione malata, ci facevamo solo del male. Ho perdonato e non avrei mai pensato di riuscirci. Ho accantonato tutta la rabbia che mi sono portata qui dentro", aveva spiegato Perla ad Alfonso Signorini.

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla aveva condiviso le sue emozioni in un post su Instagram: "Dedico questa vittoria a voi, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile, senza giudicare ma cercando di comprendere. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto e sognato e alla fine posso dirvi che l'amore vero è immortale. Anche se fa giri immensi, poi torna!"

"Ringrazio quest'esperienza perché mi ha aiutato a superare limiti, a non smettere di crederci, e che non bisogna mai aver paura di tirar fuori il carattere. Io finalmente sono serena, ho ritrovato me stessa, e non vedo l'ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me. Siete stati la mia forza e lo sarete fin quando deciderete di stare al mio fianco perché oggi siete la mia seconda famiglia"

Mirko Brunetti parla a Verissimo di Perla Vatiero

Ospite a Verissimo, Mirko Brunetti aveva parlato del ritorno di fiamma con Perla Vatiero al GF.

"Ho sempre avuto un legame profondo con Perla, anche quando ci siamo lasciati. Solo che pensavo che non potevamo più stare insieme a livello caratteriale. Quando è entrata nella Casa, l'ho vista invece diversa: molto più premurosa, più dolce, più tranquilla e matura. Lì sono andato in confusione anche nella storia con Greta, per questo motivo mi sono dovuto distaccare. Greta lo aveva capito ma non volevo accettare il fatto che con Perla fosse finita. Spero si possa iniziare da capo, però con delle certezze che sono i sentimenti", aveva detto Mirko a Verissimo.

Mirko Brunetti a Verissimo: "Io e Perla ci daremo una seconda possibilità"

"Forse nella Casa non avevo capito di cosa aveva bisogno Perla. Adesso ci daremo una seconda possibilità e saremo ancora più forti. Quando sono rientrato per quatto giorni a San Valentino l'ho fatto in maniera razionale, ancora convinto che non potevamo stare insieme. All’inizio ero molto rigido, avevo paura che si fosse allontanata da me e quando sono dovuto uscire mi sono sentito come a Temptation Island durante l’ultimo falò. Poi, quando ho visto che mi ascoltava, come io ho sempre ascoltato lei in questi anni, ho voluto seguire il cuore”, aveva spiegato Mirko a Verissimo.

"Io e Perla abbiamo fatto tanti errori: abbiamo sbagliato nel chiuderci, nel limitarci, nel non viverci la spensieratezza dei nostri anni. Oggi non me lo spiego come siamo arrivati a quel punto visto il sentimento che c'è tra noi. Non andremo a convivere subito, ma ci vivremo la spensieratezza dei nostri anni come non abbiamo fatto finora. La nostra è stata, è, e spero sarà una storia molto intensa in cui ci siamo dati tutto. Ho sempre avuto un legame profondo con lei, ma pensavo che non potevamo più stare insieme a livello caratteriale", aveva spiegato a Silvia Toffanin.

Mentre Perla, nella Casa, qualche giorno prima dell'ultimo ingresso del fidanzato, aveva detto ad Alfonso Signorini: "Penso a Mirko, mi manca tantissimo. Ho sentito anche io il bisogno di avere una risposta definitiva su di noi, su quello che lui vuole e soprattutto se anche lui mi vede nel suo futuro. Oggi mi sento una ragazza completa, so bene cosa voglio e ciò che non voglio, so come comportarmi in una relazione e in questo mi sento migliorata".