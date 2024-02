Mirko Brunetti, l'intervista del 24 febbraio in 100 secondi

Mirko Brunetti ha parlato a Verissimo del ritorno di fiamma con Perla Vatiero e del loro futuro insieme.

"È stata, è, e spero sarà una storia molto intensa in cui ci siamo dati tutto. Spero possa iniziare da capo, però con delle certezze che sono i sentimenti", ha detto l'ex inquilino del Gf.

Mirko ha raccontato cosa abbia riacceso la scintilla nella loro coppia: "Ho sempre avuto un legame profondo con lei, ma pensavo che non potevamo più stare insieme a livello caratteriale. Quando è entrata nella Casa, l'ho vista invece diversa: più matura, più dolce. Lì sono andato in confusione anche nella storia con Greta. Poi quando ho visto che mi ascoltava, come io ho sempre ascoltato lei in questi anni, ho voluto seguire il cuore".

