Mirko Brunetti, il futuro con Perla Vatiero: "Non andremo a convivere"

Mirko Brunetti, che ha deciso di riaprire il suo cuore a Perla Vatiero, parla a Verissimo del futuro con la fidanzata.

"Non andremo a convivere subito, ma ci vivremo la spensieratezza dei nostri anni come non abbiamo fatto finora", dice l'ex inquilino del Gf che reputa la convivenza uno degli errori che hanno portato alla fine della loro storia a Temptation Island: "Abbiamo fatto tanti errori: abbiamo sbagliato nel chiuderci, nel limitarci, nell'andare a convivere subito e vivere una vita in simbiosi".

Pensando al nuovo inizio della loro relazione: "Spero possa iniziare da capo, però con delle certezze che sono i sentimenti".