Mirko Brunetti, il ritorno con Perla Vatiero: "Ho ascoltato il cuore"

Mirko Brunetti parla a Verissimo del ritorno di fiamma con Perla Vatiero: "È stata, è, e spero sarà una storia molto intensa in cui ci siamo dati tutto. Spero possa iniziare da capo, però con delle certezze che sono i sentimenti".

Mirko e Perla aveva interrotto la loro storia dopo Temptation Island. Ripensando alla fine della loro relazione, l'ex inquilino del Gf, molto commosso, dice: "Oggi non me lo spiego come siamo arrivati a quel punto visto il sentimento che c'è tra noi. Ci sono stati sicuramente tanti errori: abbiamo sbagliato nel chiuderci, nel limitarci, nel non viverci la spensieratezza dei nostri anni".

Mirko spiega cosa l'abbia portato a ritornare sui suoi passi e riaprire il suo cuore a Perla: "Ho sempre avuto un legame profondo con lei, ma pensavo che non potevamo più stare insieme a livello caratteriale. Quando è entrata nella Casa l'ho vista invece diversa: più matura, più dolce. Lì sono andato in confusione anche nella storia con Greta". La scintilla però è scattata durante i giorni di permanenza nella Casa a febbraio: "Quando ho visto che mi ascoltava come io ho sempre ascoltato lei in questi anni, ho voluto seguire il cuore, fino a quel momento invece mi ero mantenuto molto razionale".

Per quanto riguarda il futuro con Perla: "Vorrei vivermi la nostra storia con calma, senza andare a convivere subito, ma fare le cose piano piano".