Paolo Ciavarro con il figlio e il fratello (Instagram_@paolociavarro)

Paolo Ciavarro, 33 anni, condivide sui social una foto insieme al figlio Gabriele e al fratello Andrea Rizzoli. Nello scatto i tre si mostrano sorridenti. Gabriele, che lo scorso 19 febbraio ha festeggiato il suo terzo compleanno, è figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo essersi conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip, i due si sono sposati a luglio 2024 e hanno celebrato le nozze a Forte dei Marmi. Paolo e Andrea sono i figli dell'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas, combattuto con un intervento chirurgico e con la chemioterapia.

Il rapporto tra Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele a Verissimo

Ospite a Verissimo con il fratello Andrea, Paolo Ciavarro aveva recentemente ricordato la madre, parlando anche del rapporto che lei aveva con il nipote Gabriele. "La cosa che mi fa più male in assoluto è pensare che mamma non ci sarà nella vita di Gabriele, perché è stata fondamentale in questi tre anni di vita di Gabri. Quando nasce un bambino anche la coppia viene messa a dura prova, e mamma c’è sempre stata con la sua saggezza e la sua esperienza", aveva raccontato in quell'occasione. Quindi, aveva aggiunto: "Lei gli regalava sempre degli animaletti. Prima di andarsene, uno dei suoi ultimi giorni di lucidità, mi ha chiesto di continuare a comprarli per lui. E io così ho fatto. L'altro giorno gli ho comprato un pappagallo e una rana e quando glieli ho dati, lui ha detto: I regali di nonna Ele! E io sono scoppiato a piangere".