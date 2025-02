Ha compiuto tre anni il piccolo Gabriele Ciavarro, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Un giorno importante che la nonna Eleonora Giorgi, madre di Paolo, ha voluto a tutti i costi che venisse festeggiato, anche se lei non ha potuto esserci perché ricoverata in una clinica a causa del tumore al pancreas.

Gabriele Ciavarro

Clizia Incorvaia condivide sui social un video della festa, accompagnato da una toccante didascalia: "Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele. Tre anni di euforia. È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso".

"Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome - aggiunge Clizia. - Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato".

Ospite a Verissimo a inizio febbraio, Eleonora Giorgi aveva parlato dell'amore per il nipotino Gabriele: "I bambini della sua età sono degli angeli, sono delle anime pure. Sono l'esperienza più straordinaria che puoi fare. Io penso a lui tutto il giorno, a cosa gli devo dire. Il nostro è un rapporto molto vivo. Lui e sua sorella Nina (la figlia che Clizia Incorvaia ha avuto dal precedente matrimonio ndr) sono una sponda di serenità per me".