La coppia ha pubblicato le foto del matrimonio a Forte dei Marmi, in Toscana

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. La coppia ha pubblicato le foto del matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana.

Presenti alle nozze Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, mamma e papà dello sposo. Clizia invece ha scelto di avere accanto una damigella speciale: sua figlia Nina, di otto anni, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia aveva infatti spiegato a Verissimo: "Non avrò damigelle all'americana, la mia damigella sarà Nina e nostro figlio Gabriele sarà il paggetto". Paolo Ciavarro aveva spiegato anche la scelta di sposarsi in un momento così difficile della sua vita, segnato dalla malattia della mamma che sta lottando contro il tumore al pancreas: "Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno".

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022 sono diventati genitori di Gabriele.