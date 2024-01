Paolo Ciavarro: "Mi sposo perché voglio al mio fianco mia mamma Eleonora Giorgi"

Paolo Ciavarro, ospite a Verissimo insieme alla futura moglie Clizia Incorvaia, parla della malattia di sua mamma Eleonora Giorgi, a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

"È molto difficile. Mia mamma alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre più difficili, ma non ha mai perso l'atteggiamento positivo e il sorriso", racconta Paolo Ciavarro.

E spiega perché ha deciso di sposarsi nel 2024, nonostante stia vivendo un periodo così complicato: "Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno".

Clizia Incorvaia invece racconta in lacrime: "Paolo è stato grandioso perché, quando ha saputo della malattia di Eleonora, non me l'ha detto subito. Ha aspettato perché io, in quei giorni, ero a Milano per provare l'abito da sposa e lui non voleva rovinarmi il momento".