Paola Caruso presenta il figlio Michele: "Ha sofferto tanto la mia assenza"

Paola Caruso presenta a Verissimo il figlio Michele, che ha riabbracciato dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip. "Michele ha sofferto tanto la mia assenza", afferma la showgirl, 41 anni.



Paola Caruso ha perso i genitori e sta crescendo suo figlio da sola, senza il supporto del padre del bambino. "La signora che è stata con lui in mia assenza è stata bravissima, gli ha fatto davvero da mamma. Ha fatto di tutto per colmare la mia assenza, ma ovviamente lui voleva la mamma. Oggi siamo più uniti di prima", aggiunge la showgirl.



Gli ultimi anni sono stati segnati per Paola Caruso dai problemi di salute di Michele, 7 anni, che è stato operato negli Stati Uniti. A questo proposito, la showgirl dice: "Tra poche settimane torniamo in Minnesota dai dottori, sperando che le notizie siano positive e che ci siano dei miglioramenti".