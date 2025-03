Paola Caruso: "Mio figlio Michele è stato operato negli Stati Uniti"

Paola Caruso torna a Verissimo per raccontare il delicato intervento subito dal figlio Michele negli Stati Uniti. Spiega di aver deciso di affidarsi a un medico che non conosceva, ma in cui ha riposto tutta la sua fiducia: "Parti non sapendo niente, è un’avventura. Ti ritrovi catapultata in un altro mondo e speri che le persone mantengano le promesse fatte".

Il momento più difficile è stato quando ha dovuto lasciarlo entrare in sala operatoria: "Il distacco è terribile. Loro sono stati carini e mi hanno detto: Signora, se vuole può accompagnarlo fin dentro la sala operatoria finché non si addormenta".

L’operazione, durata circa cinque ore, è stata molto delicata. Dopo l’intervento, Michele ha dovuto affrontare una nuova sfida: "Più dell’intervento, il problema è stato il nuovo gesso. Quando si è svegliato e lo ha visto, è impazzito. È stata dura per me, figurati per un bambino stare novanta giorni senza camminare".

I primi risultati stanno già arrivando: "Dal punto di vista medico, per un altro anno dovrà portare un tutore, ma cammina già meglio. Finalmente può camminare senza inciampare". Paola, con le lacrime agli occhi, ha concluso con un sospiro di sollievo: "Almeno adesso vedo il suo piedino dritto".