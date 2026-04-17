Sabato 18 e domenica 19 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e nella nuova edizione della serie in onda su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno.

Prima intervista in studio per la campionessa di sci Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera.

Tra i protagonisti della puntata, anche Natasha Stefanenko, Laura Freddi con sua figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di “Amici”.

Infine, il grido di aiuto e i forti timori di Chiara Balistreri, che è tornata a far sentire la propria voce, dopo che il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena ai domiciliari, presso la casa della madre.

Domenica alle ore 16.30:

A Verissimo un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio.

In studio, con la sua lunga carriera, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo.

Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo “Stessa direzione”.

Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare.