Direttamente dalla scuola di Amici25 , tutti i sogni, le emozioni e le storie dei giovani talenti: sabato 9 maggio a Verissimo , non perdete il racconto di Alex, Gard e Riccardo .

Alex Calu, ballerino di 19 anni nato a Napoli e specializzato nel latino-americano, si è presentato nella scuola forte del titolo di campione italiano Under 21. Nel programma è stato seguito da Veronica Peparini fino all’eliminazione al serale del 25 aprile, quando è diventato il nono eliminato dell’edizione.

Gard, nome d’arte di Gabriele Gard, è un cantante genovese di 18 anni scelto da Anna Pettinelli, con un percorso artistico nato molto presto e segnato anche da esperienze difficili come il bullismo e la perdita del nonno, figura centrale nella sua formazione musicale. È uscito nella settima puntata del serale del 2 maggio, quando è stato eliminato insieme a Riccardo.

Riccardo Stimolo, 19 anni, originario di Malnate in provincia di Varese e molto legato alle radici siciliane della sua famiglia, prima di entrare nel talent lavorava come elettricista con il padre. È entrato nella scuola dopo aver colpito Rudy Zerbi con l’interpretazione di Ci vorrebbe il mare. Il suo cammino si è fermato il 2 maggio, a un passo dalla finale.