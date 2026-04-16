Pochi giorni fa, Chiara Balistreri ha annunciato sui social la scarcerazione dell'ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in Appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti. "Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto. Io non voglio nessun dispositivo perché, se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un'ennesima volta", ha detto in un video sui social.



Chiara Balistreri, che ha condiviso la sua storia sui social e in tv a Verissimo, ha aggiunto: "Vi ho portato con me ed è giusto anche farvi vedere che sconfitta io ho preso oggi e quanto noi donne valiamo niente per questo Stato. Tutti i giorni mi chiedete aiuto, tutti i giorni mi chiedete dei consigli. La verità è che io stessa non ho giustizia, quel briciolo che mi era stato dato, mi è stato anche levato".